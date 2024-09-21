نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد ضد الهلال في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختار الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال



يستعد الاتحاد لمواجهة الزعيم، مساء، اليوم، السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 على ملعب "الملز"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين ومكة المكرمة والقاهرة.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الهلال

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: الصقور، آل موسى، بيريرا، كادش.

في خط الوسط: كانتي، فابينيو، عوار.

في خط الهجوم: ديابي، بنزيما، بيرجيون.

وتنقل مباراة الهلال ضد الاتحاد، في الجولة الرابعة من دوري روشن، على قناة « Scc» السعودية الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.