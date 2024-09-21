انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة ومتابعات من قادة التعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - ينطلق اليوم السبت العام الدراسى الجديد 2025، فى عدد من المحافظات والمدارس حسب خطة كل إدارة تعليمية فى خفض الكثافة الطلابية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن انتظام جميع الطلاب بالعام الجديد سيكون الأحد 22 سبتمبر الجارى، موضحة أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة تهيئة الأجواء للطلاب وتفعيل الإشراف اليومى ومتابعة دخول وخروج الطلاب من المدارس، مع التأكيد على رفع علم مصر فى طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم ضمن مراسم طابور الصباح بالمدارس، مع تقديم كل ما من شأنه جذب الطلاب للحضور بالمدارس، كما شددت الوزارة على أهمية تفعيل الغياب اليومى وإخطار أولياء الأمور بالغياب.

ويشهد بداية العام الدراسي الجديد جولات ميدانية من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رأسهم الوزير محمد عبد اللطيف وقيادات المديريات التعليمية والإدارات ومديرى المدارس في للتأكد من تحقيق الانضباط واستقبال للطلاب بشكل جيد فى أول أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024,2028، وعدد أيام الدراسة الفعلية بالعام الدراسي الجديد 2024.2025، موضحة أن عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الأول 106 أيام بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، لتصبح أيام الدراسية الفعلية للعام الدراسي الجديد 106 +97 = 203 أيام.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 21 سبتمبر الجارى، إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، لتصل عدد الأسابيع الدراسية إلى 35 أسبوعا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول، من 21 سبتمبر 2024، وينتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير المقبل، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، (الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيه 2025.