نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم إيجابي يحفز برشلونة للفوز على فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق برشلونة، للعب مباراة قوية خارج أرضه أمام فياريال، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

برشلونة يواجه فياريال بسجل مميز

يدخل فريق برشلونة، مباراة اليوم يسجل انتصارات مميز حيث لم يعرف "البارسا" الهزيمة في آخر 16 مواجهة خاضها على ملعب فياريال.

ونجح فريق برشلونة، في تحقيق 12 انتصارًا على فياريال في عقر داره، مقابل 4 تعادلات، وذلك حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويلاقي فريق برشلونة نظيره فياريال، على ملعب الأخير، غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بينما يتواجد فياريال بالمركز الرابع ومعه 11 نقطة.