نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرياض ضد الرائد في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره فريق الرياض اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر الحالي بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الرياض ضد الرائد

وتبدأ صافرة بداية مباراة الرياض ضد الرائد مساء اليوم في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:35 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الرياض ضد الرائد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.