نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيردر بريمن نظيره فريق بايرن ميونخ اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من سبتمبر الحالي بستاد فيسير شتاديون في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني بقيادة فينسنت كومباني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن مساء اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.