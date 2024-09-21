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أحمد جودة - القاهرة -



فاز ديبورتيفو ألافيس، اليوم الجمعة، على ضيفه إشبيلية 2-1 في مستهل مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا".

ألافيس يحسن مركزه في الليجا على حساب إشبيلية

وتقدم أصحاب الأرض بهدف في الشوط الأول، سجله كارلوس فيسينتي في الدقيقة 17 من المباراة.

وفي الشوط الثاني، أضاف ألافيس الهدف الثاني عن طريق كارلوس مارتين (60).

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، نجح إشبيلية في تسجيل هدفه الوحيد عن طريق البلجيكي دودي لوكيباكيو (83).

وبهذه النتيجة، استعاد ألافيس طعم الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية على يد إسبانيول، ليقفز إلى المركز الخامس مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط.

في المقابل، عاد إشبيلية إلى مسلسل النتائج المتذبذبة ليخسر المباراة الثالثة هذا الموسم ويتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

