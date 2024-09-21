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أحمد جودة - القاهرة - ستكون العاصمة الكولومبية بوغوتا، على موعد للمباراة النهائية من كأس العالم للشابات 2024 (تحت 20 عامًا) ستجمع بين اليابان وكوريا الشمالية، في 22 سبتمبر/ أيلول الحالي، بعد منافسات طويلة بدأت من 31 أغسطس/ آب الماضي.

اليابان وكوريا الشمالية يعيدان كأس العالم للشابات لقارة آسيا

وسيكون النهائي أيضًا عودة لمنتخبات قارة آسيا في الفوز باللقب، بعد أن غابت عنه منذ النسخة الماضية 2022 في كوستاريكا، التي شهدت مباراتها النهائية فوز إسبانيا على اليابان (3-1).

ويعتبر "النهائي الآسيوي" الثاني في تاريخ كأس العالم للشابات، حيث كانت المواجهة الآسيوية الأولى بالنهائي في نسخة 2006 في روسيا، وانتهت بفوز كوريا الشمالية على الصين (5-0).

ومنذ نسخة روسيا 2006، أصبح كوريا الشمالية أول منتخب آسيوي يفوز بكأس العالم للشابات، قبل أن يعود مرة أخرى لحصد لقب نسخة 2016 بدولة بابوا غينيا الجديدة، عبر انتصاره بالمباراة النهائية على فرنسا (3-1).

وفي النسخة التالية، 2018 في فرنسا، حصد اليابان لقبها لأول مرة، بانتصاره في المباراة النهائية على إسبانيا (3-1)، ليحقق اللقب الثالث لقارة آسيا.

وضمنت قارة آسيا فوزها باللقب الرابع، بعد نجاح منتخبي اليابان وكوريا الشمالية في الوصول إلى المباراة النهائية عبر تحقيقهما الانتصارات في جميع مبارياتهما.

وانعكس تفوق الثنائي الآسيوي في كولومبيا على اللاعبات الآسيويات أيضًا، حيث تشهد قائمة الهدافات تصدر اليابانية مايا هيجيكاتا، والكورية الشمالية تشوي إيل سون، برصيد 5 أهداف.

