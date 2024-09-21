قطر تعلن استضافة بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت دولة قطر عن استضافة بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم 2024 في ديسمبر المقبل بمشاركة الأندية أبطال القارات.

قطر تستضيف بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم

قال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب في تصريحات صحفية: "يسرنا استضافة حدث رياضي مرموق آخر يضاف إلى سجل دولة قطر الحافل بالإنجازات المشرّفة. إن إقامة المباريات الثلاثة النهائية في كأس إنتركونتيننتال FIFA 2024 شهادة واضحة على قدرة قطر وتفوقها في تنظيم أحداث رياضية عالمية المستوى."

وأضاف سعادته: "بعد مضي ما يقارب العامين من استضافة النسخة الأفضل على الإطلاق من بطولة كأس العالم في رحاب دولة قطر، نفخر باستضافة كأس إنتركونتيننتال FIFA 2024، ونتطلع إلى الترحيب بعدد من الأسماء اللامعة في لعبة كرة القدم في العالم في حدث رائع يلقي الضوء على الإرث المستدام لمونديال قطر 2022".

وتعد بطولة كأس إنتركونتيننتال FIFA 2024 أحد أهم وأبرز البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم على مستوى الأندية ويحمل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقب النسخة الماضية من البطولة 2023، ويعتبرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أهم بطولة سنوية للأندية تشهد تتويج الفريق الفائز بلقب الحدث العالمي.

البطولة توضح التزام الفيفا المتواصل بتوفير المزيد من الفرص للارتقاء بلعبة كرة القدم، لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية وتعتبر البطولة نسخة مطورة للنسخ السابقة من بطولة كأس العالم للأنديةFIFA كما تعزز البطولة أجواء الحماس والتشويق في كرة القدم.