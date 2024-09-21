نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب الفرنسية، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 العديد من المباريات المثيرة في بطولة الدوري الفرنسي، أبرزها مواجهة باريس ضد ستاد ريمس في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، بالإضافة إلى مباراة ليل ضد ستراسبورج.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:

ليل ضد ستراسبورج

من المقرر أن تقام مباراة ليل ضد ستراسبورج في تمام الساعة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتحديد على قناة beIN Sports HD 4.

رين يواجه لانس

من المحدد أن تقام مباراة رين ضد لانس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتحديد على قناة beIN Sports HD6.



ستاد ريمس يواجه باريس سان جيرمان

من المنتظر أن تنطلق قمة مبارايات اليوم في الدوري الفرنسي بين ستاد ريمس ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة 10 عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتحديد على قناة beIN Sports HD 4.

