نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء فصل الصيف 2024: مواعيد جديدة لغلق المحال وبدء الخريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انتهاء فصل الصيف 2024، حيث ينتهي فلكيًا اليوم السبت 21 سبتمبر، يبدأ الخريف غدًا الأحد، ليحتضن 89 يومًا و20 ساعة.

يترافق هذا التغيير مع تغيرات ملحوظة في الطقس، وظهور ظواهر فلكية مهمة، مثل الاعتدال الخريفي.

سنستعرض تفاصيل انتهاء الصيف ومواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفقًا للقوانين الجديدة.

انتهاء فصل الصيف 2024

تعتبر اللحظات الأخيرة من فصل الصيف فرصة للتأمل في التغيرات المناخية والفلكية. حسب الحسابات الفلكية، يبدأ فصل الشتاء يوم السبت 21 ديسمبر 2024، ليستمر حتى يوم الخميس 20 مارس.

ومع اقتراب نهاية الصيف، تتحرك الشمس نحو الجنوب، مما يقلل من زاوية سقوط أشعتها.

هذا التغيير سيؤثر بشكل مباشر على درجات الحرارة وساعات النهار، مما يدعو الجميع للاستعداد لتغيرات المناخ.

ظاهرة الاعتدال الخريفي

تحدث ظاهرة الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، حيث تتساوى ساعات الليل والنهار نتيجة تعامد أشعة الشمس على خط الاستواء.

تعتبر هذه الظاهرة علامة على بدء تغييرات جوهرية في المناخ، مما يهيئ الأرض للدخول في فصل الخريف.

مواعيد جديدة لغلق المحال

بموجب القوانين الجديدة، يُعتبر يوم الخميس 26 سبتمبر هو آخر أيام غلق المحال بمواعيد الصيف الحالية، بينما تبدأ مواعيد الشتاء لفتح وغلق المحلات اعتبارًا من يوم الجمعة 27 سبتمبر.

هذه التغييرات تأتي وفقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، التي تحدد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية.

مواعيد غلق المحال الشتوية

المحلات التجارية:

تفتح من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

تُغلق في الحادية عشرة ليلًا يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات.

المولات التجارية:

تعمل من العاشرة صباحًا حتى منتصف الليل.

تُغلق في الواحدة صباحًا يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات.

المطاعم والكافيهات:

تبدأ العمل من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل.

تُغلق في الواحدة صباحًا أيام الخميس والجمعة، مع استمرار خدمات التوصيل على مدار 24 ساعة.

الورش والأعمال الحرفية:

تعمل من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً، مع استثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود.

استثناءات:

تظل محلات البقالة والسوبر ماركت والأفران وبعض الأنشطة الليلية مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين.

التغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة اليومية

مع دخول فصل الخريف، ستشهد البلاد تغيرات في درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بفصل الصيف.

هذا التغير سيساعد في إعادة النشاط للحياة اليومية، حيث يُفضل الكثيرون الخروج والاستمتاع بالأجواء الخارجية. كما يُعتبر الخريف موسمًا جيدًا للتسوق والأنشطة الاجتماعية.

أهمية الاستعداد لفصل الخريف

من المهم الاستعداد لهذا الفصل، حيث يتوجب على المواطنين مراعاة التغييرات المناخية عند اختيار الملابس والأنشطة.

كما يُنصح بتحديث الخزائن بالملابس الخريفية وتحديد الأنشطة المناسبة للموسم.