نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الدراسة بالعام الدراسي الجديد في عدد من المحافظات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت دراسة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025، اليوم السبت، في عدد من المحافظات التي تشمل الدراسة يوم السبت، على أن تستكمل غدًا الأحد في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيدا أخر، استعرض وزير التربية والتعليم الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التحديات التي تعوق العملية التعليمية، مثل ارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المعلمين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية العامة.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لضمان انتظام العملية التعليمية خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي، خاصة مع وجود نحو 25 مليون طالب في النظام التعليمي. وأضاف أن الانتظام الكامل قد يستغرق أسبوعين، وأن الوزارة ستواجه أي محاولات للتعليم خارج المدرسة من خلال تقديم منظومة تعليمية منضبطة.

فيما يتعلق بمشكلة الكثافة الطلابية، أشار الوزير إلى أن بعض الفصول في المدارس المكتظة تصل كثافتها إلى 150 طالبًا أو أكثر، ما يجعل عملية التدريس للمعلم مستحيلة في مثل هذه الظروف. ولحل هذه المشكلة، تم اتخاذ تدابير ميدانية بعد زيارات مكثفة للإدارات التعليمية والمدارس، لتحديد الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفقًا لإمكانياتها وطبيعتها المحلية، مع مراعاة القابلية للتنفيذ. وأكد الوزير أن قوائم الطلاب وجداول المعلمين أصبحت جاهزة، مع الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة.

كما استعرض الوزير حلولًا لسد العجز في عدد المعلمين، مشيرًا إلى أن من بين هذه الحلول زيادة نصاب الحصص للمعلمين بمقابل مادي، والاستعانة بالمعلمين المتقاعدين، وكذلك معلمي الحصة الحاصلين على مؤهلات تربوية. وأوضح أن تعديل الخريطة الزمنية ساهم في توفير 33% من القوة التدريسية، إلى جانب استمرار المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا.