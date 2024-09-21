تأهل علي فرج لاعب وادى دجلة لنهائي بطولة باريس للإسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل علي فرج لاعب وادى دجلة، إلى الدور النهائي لبطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش -إحدى البطولات البلاتينية - ليواصل بطل وادى دجلة مسيرته في تقديم أداء قوي في كبرى البطولات الدولية.

علي فرج لاعب وادى دجلة يصل نهائي بطولة باريس للإسكواش

استطاع بطل العالم علي فرج، التأهل للنهائي بعد تغلبه على دييغو الياس بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (7-11) (14-12) (6-11) (11-7) (11-4).

وتعد بطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 15 حتى 21 من سبتمبر الجاري في باريس، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 213 ألف دولار.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.