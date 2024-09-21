نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يعلق على المرض الغامض في أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي عمرو أديب عن الوضع الصحي الغامض الذي شهدته محافظة أسوان مؤخرًا، حيث ظهرت حالات من الإعياء والنزلات المعوية بين المواطنين، جاء ذلك خلال برنامج "الحكاية" الذي يُبث عبر قناة "إم بي سي مصر".

تفاصيل المرض الغامض

أشار أديب إلى غياب المعلومات الرسمية حول أسباب انتشار هذا المرض، حيث قال: "لا يوجد جهة رسمية خرجت حتى الآن وذكرت سبب المرض الغامض".

وأكد على أهمية الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة من المسؤولين لمعرفة ما يحدث.

المخاوف السائدة

تحدث أديب عن المخاوف المتزايدة بين المواطنين، إذ تساءل: "هل الأمر له علاقة بحاجة منقولة؟"، مشيرًا إلى شائعات حول إمكانية وجود مياه ملوثة من الفيضانات القادمة من السودان.

وأوضح أن بعض الناس بدأوا يشعرون بالخوف ويشترون مياهًا معدنية كإجراء احترازي.

الحاجة إلى بيان رسمي

شدد أديب على ضرورة وجود بيان رسمي شامل يوضح أسباب هذه الحالات الصحية في أسوان، قائلًا: "إحنا محتاجين بيان كامل شامل يقول ماذا يحدث في أسوان".

وعبّر عن قلقه من الاعتماد على المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال: "كل واحد يقولك حاجة".