نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. قناة الأهلي تتعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الإعلامي أحمد شوبير، الحارس السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، على عقود انضمامه إلى قناة الأهلي، والتي تستعد لإطلاقها بحلة جديدة.

وكشفت مصادر، أن أحمد شوبير سيتولى تقديم البرنامج الرئيسي للقناة أربعة أيام في الأسبوع، حيث سيغطي من خلاله أبرز القضايا الرياضية وأخبار النادي.

وأُقيم اجتماع مساء الأربعاء الماضي بين مسؤولي شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وشركة روزناما، الراعي الجديد للقناة، للاتفاق على التفاصيل النهائية، مما أسفر عن توقيع العقود.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، برئاسة محمود الخطيب، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، مساء الإثنين الماضي، عن التعاقد رسميًا مع شركة "روزناما" لتولي إدارة قناة الأهلي في المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يعرض هشام جمال، رئيس مجلس إدارة "روزناما"، الخطة الكاملة لمحتوى القناة في الاجتماع المقبل، بالإضافة إلى تحديد موعد بدء البث المباشر.

الجدير بالذكر أن قناة الأهلي توقفت عن البث منذ عدة أسابيع.