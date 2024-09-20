الرياضة

رسميًا.. قناة الأهلي تتعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. قناة تتعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الإعلامي أحمد شوبير، الحارس السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، على عقود انضمامه إلى قناة الأهلي، والتي تستعد لإطلاقها بحلة جديدة.

وكشفت مصادر، أن أحمد شوبير سيتولى تقديم البرنامج الرئيسي للقناة أربعة أيام في الأسبوع، حيث سيغطي من خلاله أبرز القضايا الرياضية وأخبار النادي.

وأُقيم اجتماع مساء الأربعاء الماضي بين مسؤولي شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وشركة روزناما، الراعي الجديد للقناة، للاتفاق على التفاصيل النهائية، مما أسفر عن توقيع العقود.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، برئاسة محمود الخطيب، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، مساء الإثنين الماضي، عن التعاقد رسميًا مع شركة "روزناما" لتولي إدارة قناة الأهلي في المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يعرض هشام جمال، رئيس مجلس إدارة "روزناما"، الخطة الكاملة لمحتوى القناة في الاجتماع المقبل، بالإضافة إلى تحديد موعد بدء البث المباشر.

الجدير بالذكر أن قناة الأهلي توقفت عن البث منذ عدة أسابيع.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا