كارلو انشيلوتي ينتقد لاعبي فريقه.. طالع التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن عيوب يراها في التركيبة الفنية والأداء منذ بداية الموسم.

أنشيلوتي يعترف بمشكلة ريال مدريد

تعتبر بداية ريال مدريد هذا الموسم متعثرة نوعا ما، بعد تعادلين وثلاث انتصارات من خمس جولات، جعلت الفريق في وضع متأزم بعد انتصارات برشلونة الممتالية.

يستعد ريال مدريد لمواجهة فريق اسبانيول في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، بتمام العاشرة مساء السبت الموافق ٢١ سبتمبر.

كشف كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن عيوب يراها في التركيبة الفنية والأداء يجب ان تعالج سريعا، وجاءت تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة اسبانيول.

أوضح ان جزء كبير من المشكلة تكمن في عدم قدرتنا بالخروج بالكرة من المنطقة الخلفية بشكل سليم، واعترف ان هناك فشل في تلك الجزئية.