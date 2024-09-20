نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة نيس ضد سانت إتيان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس بقيادة نجمه المصري محمد عبد المنعم، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق سانت إيتيان، بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي أقيمتت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري الفرنسي.

أهداف مباراة نيس ضد سانت إتيان في الدوري الفرنسي

سجل مبكرا لصالح فريق نيس اللاعب باتبونيسكا نجم فريق سانت إتيان بهدف ذاتي في شباكه في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول.

وتمكن ندومبلي لاعب فريق نيس من تسجيل الهدف الثاني في شباك سانت إتيان عند الدقيقة السابعة.

وأحرز تشو لاعب نيس الهدف الثالث في الدقيقة 24 بعد تسديدة رائعة.

ثم سجل موكوكو نجم فريق نيس الهدف الرابع في شباك سانت إتيان، في الدقيقة 26، وأضاف كذلك الهدف الخامس للفريق والثاني له عند الدقيقة 39.

وأحرز في الدقيقة 36 جويساند الهدف السادس لصالح فريق نيس.

وسجل ديوب لاعب فريق نيس الهدف السابع في شباك سانت إيتيان، في الدقيقة 75.

ونجح اللاعب روساريو نجم فريق نيس في تسجيل الهدف الثامن عند الدقيقة 86 من الشوط الثاني من ركلة جزاء.