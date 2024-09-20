نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ المواجهات العربية في كأس السوبر الأفريقي.. الزمالك "كعبه عالي" و"كابوس جوهانسبرج" يُطارد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة النارية المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي المقرر إقامته في السعودية يوم 27 سبتمبر الجاري.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على استاد "المملكة آرينا" في السعودية.

ويعد هذا النهائي الثالث بين فريقين مصريين في السوبر الأفريقي، بعدما سبق وتكرر هذا عام 1994 وتقابل الأهلي والزمالك عام 1994 في "جوهانسبرج" بجنوب إفريقيا وفاز الأخير 1-0.

بينما المواجهة المصرية الثانية بالبطولة كانت عام 1997 بين الزمالك والمقاولون وفاز الفارس الأبيض 4 – 2 بركلات الترجيح.

تاريخ المواجهات العربية الخالصة في كأس السوبر الأفريقي

ويعد هذا النهائي الثامن عشر بين فريقين عربيين في بطولة كأس السوبر الأفريقي، حيث سبق وأقيم 17 نهائي عربي خالص بالبطولة الأفريقية منذ إنطلاقها عام 1993.

خاض الأهلي 9 نهائيات في كأس السوبر الأفريقي ضد أندية عربية حقق اللقب 6 مرات وفشل في 3 مناسبات، بينما لعب الزمالك 4 نهائيات عربية بالبطولة فاز بـاللقب فيها جميعًا.

وجاءت نتائج المواجهات العربية في كأس السوبر الأفريقي كالآتي:

1994: الزمالك (مصر) 1–0 الأهلي (مصر)

1997: الزمالك (مصر) 4 – 2 (ركلات ترجيح ) المقاولون (مصر)

1998: النجم الساحلي (تونس) 4 - 2 (ركلات ترجيح) الرجاء (المغرب)

2003: الزمالك (مصر) 3–1 الوداد (المغرب)

2006: الأهلي (مصر) 4 – 2 (ركلات ترجيح) الجيش الملكي (المغرب)

2007: الأهلي (مصر) 5–4 (ركلات ترجيح) النجم الساحلي (تونس)

2008: النجم الساحلي (تونس) 2–1 الصفاقسي (تونس)

2009: الأهلي (مصر) 2–1 الصفاقسي (تونس)

2012: المغرب الفاسي (المغرب) 1–1 الترجي (تونس)

2014: الأهلي (مصر) 3–2 الصفاقسي (تونس)

2015: وفاق سطيف (الجزائر) 6 – 5 (ركلات ترجيح) الأهلي (مصر)



2019: الرجاء الرياضي (المغرب) 2–1 الترجي (تونس)

2020: الزمالك (مصر) 3–1 الترجي (تونس)

2021 (مايو): الأهلي (مصر) 2–0 نهضة بركان (المغرب)

2021 (ديسمبر): الأهلي (مصر) 6–5 الرجاء (المغرب)

2022: نهضة بركان (المغرب) 2–0 الوداد الرياضي (المغرب)

2023: اتحاد الجزائر (الجزائر) 1–0 الأهلي (مصر)