نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة عبد المنعم.. نيس يضرب سانت إيتيان بثمانية أهداف في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس بقيادة نجمه المصري محمد عبد المنعم، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق سانت إيتيان، بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري الفرنسي.

وانطلقت أحداث الشوط نيس ضد سانت إتيان، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي

أحداث مباراة نيس ضد سانت إتيان في الدوري الفرنسي

افتتح التسجيل لصالح نيس اللاعب باتبونيسكا نجم فريق سانت إتيان بهدف ذاتي في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول.

وأضاف ندومبلي لاعب فريق نيس الهدف الثاني في شباك سانت إتيان عند الدقيقة السابعة.

وأحرز تشو لاعب نيس الهدف الثالث في الدقيقة 24 بعد تسديدة رائعة.

ثم سجل موكوكو نجم فريق نيس الهدف الرابع في شباك سانت إتيان، في الدقيقة 26، وأضاف كذلك الهدف الخامس للفريق والثاني له عند الدقيقة 39.

وأحرز في الدقيقة 36 جويساند الهدف السادس لصالح فريق نيس.

وسجل ديوب لاعب فريق نيس الهدف السابع في شباك سانت إيتيان، في الدقيقة 75.

ونجح اللاعب روساريو نجم فريق نيس في تسجيل الهدف الثامن عند الدقيقة 86 من الشوط الثاني من ركلة جزاء.