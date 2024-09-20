نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في السوبر الأفريقي.. 8 ألقاب وذكرى أليمة أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة غريمه التقليدي الزمالك في لقاء القمة المرتقبة، في نهائي كأس السوبر الأفريقي المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية.

وتبدأ أحداث لقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا) والزمالك (بطل الكونفدرالية) يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على استاد "المملكة آرينا" بالسعودية.

ويشارك الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي للمرة الثانية عشر في تاريخه، حيث نجح في مشاركاته السابقة في حصد اللقب 8 مرات وهو صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج باللقب الأفريقي.

بينما فشل الأهلي في حصد لقب بطولة السوبر الأفريقي 3 مرات فقط إحداهما كان أمام الزمالك في نسخة البطولة عام 1994.

تاريخ مشاركات الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي

1994

أول مشاركة للأهلي في كأس السوبر الأفريقي كانت ضد الزمالك وخسر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

2002

حصد الأهلي أول ألقابه في البطولة بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

2006

توج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الجيش الملكي بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل السلبي.

2007

حصد الأهلي لقب السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي ولكن هذه المرة على حساب فريق النجم الساحلي بركلات الترجيح.

2009

توج الأهلي بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة 2-1 ليتوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

2013

فاز الأهلي بكأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة على حساب فريق ليوباردز الكونغولي بنتيجة 2-1.

2014

حصد الأهلي لقب السوبر الأفريقي مجددًا بعد الفوز على فريق الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 ليحصد لقبه السادس بالبطولة.

2015

فشل الأهلي في التتويج بكأس السوبر الأفريقي بعد خسارته لقب البطولة القارية أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح.

مايو 2021

فاز الأهلي بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-1.

ديسمبر 2021

توج الأهلي مجددًا بكأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

2023

خسر الأهلي كأس السوبر الأفريقي أمام فريق الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في السعودية.