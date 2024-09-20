نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على الشرطة الكيني.. موعد مباراة الزمالك القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتصارًا هامًا على فريق الشرطة الكيني بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.



وأقيمت مباراة الزمالك مع الشرطة الكيني على ملعب استاد القاهرة في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وبهذه النتيجة، تمكن الزمالك من التأهل إلى مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية، بعد انتصاره على الشرطة الكيني بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين بالذهاب والإياب.



وحقق الزمالك الفوز على الفريق الكيني في مباراة الذهاب بتسجيل هدف واحد أحرزه عبد الله السعيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نيايو بالعاصمة نيروبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي في مباراة نهائي السوبر الإفريقي المقبلة، وهي المرة الثانية في تاريخ المواجهات بين الفريقين بعد المباراة النهائية لنفس البطولة في نسختها الثانية عام 1994.

ويعد نادي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية في النسخة الماضية، حيث تمكّن من الفوز على نهضة بركان المغربي، بعد أن خسر في مباراة الذهاب 2-1 ولكنه انتصر في مباراة الإياب 1-0.

موعد لقاء الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا في السعودية يوم الجمعة 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.