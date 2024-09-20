نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. بدء التصويت المبكر في 3 ولايات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترع أوائل الناخبين، الجمعة، في تصويت مبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرّرة في نوفمبر، مع توجّه المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس للمشاركة في تجمّع انتخابي يسلّط الضوء على مسألة الحق في الإجهاض المثيرة للجدل.

وبدأ التصويت المبكر في 3 ولايات أمريكية هي فرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية، في عملية سبق أن شكّك بنزاهتها المرشح الجمهوري دونالد ترامب عندما زعم أنه الفائز في انتخابات 2020.

وانتظر عشرات الأشخاص في مركز اقتراع للتصويت المبكر في وسط أرلينغتون بولاية فرجينيا، قرب العاصمة واشنطن، وفق صحافيي وكالة "فرانس برس".

وارتدى عدد منهم قمصان "هاريس-والز"، فيما رفعت أيضًا لافتات "ترامب-فانس" أمام المبنى، في إشارة إلى مرشح كل طرف لمنصب نائب الرئيس، الديموقراطي تيم والز والجمهوري جاي دي فانس.

وقالت ميشيل كيلكيني البالغة 55 عامًا "أنا متحمّسة"، مشيرةً إلى أن التصويت المبكر "خصوصًا في اليوم الأول، يساعد الحملة ويرفع مستوى الحماسة".

وتتيح معظم الولايات الأمريكية التصويت حضوريًا أو بالبريد لتمكين من لا يسمح لهم جدول مواعيدهم بالإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

وكثيرًا ما انتقد ترامب كل أشكال التصويت المغايرة لتلك التي تتم في اليوم الانتخابي المحدد، وحمّل مرارا المسؤولية في هزيمته الانتخابية أمام الرئيس جو بايدن في العام 2020 للاقتراع البريدي، كما يشكك أحيانا بالتصويت المبكر، على الرغم من جهود تبذلها حملته للترويج له.

ويواجه ترامب البالغ 78 عامًا تهمًا جنائية على خلفية الاشتباه بمحاولته قلب نتيجة انتخابات 2020 التي هاجم على إثرها مناصرون له مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.

عواقب خطيرة

وكل الأصوات ستحتسب في السباق الرئاسي الأمريكي للعام 2024 الذي رفض ترامب مجددًا إعلان الرضوخ مسبقا لنتيجته.

وتقدّمت هاريس بعدما حلت بدلا من بايدن مرشحة للديموقراطيين، على ترامب الذي كان متقدّما على بايدن في يوليو، لكن الفارق بين نائبة الرئيس والرئيس السابق ضئيل جدًا.

وتتوجه هاريس الجمعة إلى أتلانتا في جورجيا، إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تكون نتيجتها حاسمة في الانتخابات، للحديث عن حقوق الإنجاب، وهو ملف بالغ الحساسية.

وتركّز هاريس بشدة على هذا الملف، مشيرة إلى ضعف موقف ترامب الذي لا ينفك يفاخر بأن القضاة الذي عيّنهم في المحكمة العليا مهّدوا الطريق لإلغاء حق الإجهاض على المستوى الوطني في 2022. مذّاك الحين، حظرت 20 ولاية على الأقل، بما في ذلك جورجيا، كليا أو جزئيا، الإجهاض.

وقالت حملة هاريس إنها "ستتحدث عن العواقب الخطيرة لحظر ترامب للإجهاض"، وإنها ستسلّط أيضا الضوء على وفاة امرأتين في جورجيا بسبب تأخر استفادتهما من الرعاية الطبية من جراء تدابير تقييدية تفرضها الولاية، وفق ما أفاد موقع "بروبوبليكا" الإخباري.