نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك في السوبر الأفريقي.. 4 تتويجات مُشرفة أمام أندية عربية عريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد اللقاء بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي، في المواجهة النارية المنتظرة بينهما يوم 27 سبتمبر الجاري في السعودية.

وتنطلق أحداث لقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا) والزمالك (بطل الكونفدرالية) يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على استاد "المملكة آرينا" بالسعودية.

وتعد هذه المشاركة السادسة للزمالك في السوبر الأفريقي بعدما حصد اللقب 4 مرات سابقة وفشل مرة وحيدة، بينما هي المواجهة الثانية ضد الأهلي بعد سوبر 1994 الذي فاز به بهدف دون رد.

تاريخ مشاركات الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي

1994

أول مشاركة للزمالك في السوبر الأفريقي وحصد لقب البطولة على حساب غريمه الأهلي بالفوز عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

1997

حصد الزمالك ثاني ألقابه في بطولة السوبر الأفريقي على حساب فريق مصري آخر وهو المقاولون العرب بالفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

2001

خسر الزمالك لقب بطولة السوبر الأفريقي أمام فريق هارتس أوف أوك الغاني بهدف دون رد.وهو الإخفاق الوحيد له بالبطولة القارية.

2003

توج الزمالك بلقب بطولة السوبر الأفريقي للمرة الثالثة على حساب فريق الوداد المغربي بالفوز عليه بنتيجة 3-1.

2020

حصد الزمالك لقب بطولة السوبر الأفريقي عام 2020 بعد الفوز على حساب فريق الترجي التونسي بنتيجة 3-1.