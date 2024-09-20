مكتب المرشد الإيراني: الرد على اغتيال إسماعيل هنية سيأتي قريبا

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أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، نقلًا عن مكتب المرشد الإيراني، أن الرد على اغتيال إسماعيل هنية سيأتي قريبا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، كرر الحرس الثوري الإيراني تأكيده أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو الماضي، قد يطول لكنه سيكون مفاجئا.

وقال مساعد الشؤون العملياتية لقائد فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني، العميد محسن تشيذري، اليوم الأربعاء إن فترة انتظار الرد على اغتيال هنية ستطول حتى تتوفر الظروف المناسبة.