عاجل.. كولر يستبعد أشرف داري من مباراة الأهلي وجورماهيا

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، اللاعب المغربي أشرف داري من قائمة مباراة الغد أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

أشرف داري خارج مباراة الأهلي وجورماهيا

جاء استبعاد المدرب السويسري للوافد الجديد بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في التوقف الدولي السابق.

واستبعد كولر كلًا من:-

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد لأسباب فنية، وأشرف داري للإصابة، وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد لعدم القيد إفريقيًا في الدور الأول.