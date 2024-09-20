نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مدينة عربية تستضيف الأدوار النهائية لكأس إنتركونتيننتال 2024 بمشاركة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل قليل رسميًا، عن استضافة الدوحة لمباريات الأدوار النهائية لبطولة كأس العالم للقارات “كأس إنتركونتيننتال 2024” في شكلها الجديد والتي تقام بمشاركة أبطال القارات.

فيفا يعلن استضافة الدوحة للأدوار النهائية لكأس القارات للأندية

ويشارك الأهلي المصري ممثلا لقارة إفريقيا بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي ويفتتح مشاركته بالبطولة يوم 29 أكتوبر بالقاهرة بلقاء الفائز من مواجهة العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في اللقاء الافتتاحي الذي يقام يوم 22 سبتمبر الجاري بالإمارات.

وتقام بعد ذلك الأدوار الختامية في العاصمة القطرية الدوحة والتي تستضيف ثلاث مباريات على أرضها حيث تقام المباراة الثالثة في البطولة بين بطلي الأمريكتين والكاريبي ثم يلاقي الفائز منهما الفائز بالمباراة الثانية على كأس التحدي من أجل التأهل للنهائي.

وينتظر ريال مدريد بطل أوروبا الفائز من المباراة الرابعة في المباراة الخامسة والختامية يوم 18 من ديسمبر التي ستشهد تتويج الفائز بالبطولة القارية الكبيرة.