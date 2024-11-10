نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت مديرية تموين الجيزة، حملة مكبرة على عدد من الأسواق والمنافذ والمخابز في إمبابة، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، ومواجهة كل صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ومحمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وكشفت المديرية في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن ضبط طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأضافت أنه تم ضبط 8 أسطوانات غاز تجارى زنة 25 كجم، وتم التحفظ عليها لعدم وجود تصريح من الجهات المختصة لاستيلائه على سلعة مدعمة.

وتابعت أنه تم ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية لمخالفته القرار الوزارى رقم 175 لسنة 2024 وحيازته دقيق بلدي مدعم من جهة غير جهة الصرف الخاصة بالمخبز، بالإضافة إلى 10 أجولة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية.

وشدد محافظ الجيزة، على إحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور للاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

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