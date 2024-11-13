عاجل.. كلاوديو رانييري يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة هذا النادي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عودة المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري إلى التدريب مجددًا.

المخضرم رانييري يقترب من تدريب روما

وقرر كلاوديو رانييري مع نهاية الموسم الماضي، اعتزال مهنة التدريب، بعد أن قاد كالياري الإيطالي لتفادي الهبوط للدرجة الأدنى، في موسم 2023/2024.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سكاي الإيطالية"، فإن إدارة روما تكثف جهودها، لإقناع المدرب كلاوديو رانييري البالغ من العمر 72 عاما، بالعدول عن قرار اعتزاله، وقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، عن تعيين رانييري مديرا فنيا للذئاب الإيطالية، خلفًا للكرواتي إيفان يوريتش.

وأعلن روما الأحد الماضي، عن إنهاء عقد المدرب الكرواتي يوريتش بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته.

ويعد الإيطالي رانييري من أصحاب الخبرات الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة، ومن أبرز إنجازاته تحقيق لقب البريميرليج مع ليستر سيتي في موسم 2015 - 2016.