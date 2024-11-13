موعد مباراة الكويت ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الكويتي لمواجهة مواجه كوريا الجنوبية ضمن مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك 2026.

موعد مباراة الكويت ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الكويتي في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، بينما منتخب كوريا الجنوبية يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط.

ويسعى المنتخب الكويتي من اجل الفوز وضمان فرصه للوصول إلى المونديال، وتُلعب المباراه ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة علي ملعب "جابر الأحمد الدولي" يوم الخميس الموافق 14 من نوفمبر الجاري، وتنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر.

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة bein sports afc، وقناة الكأس الرياضية القطرية وعلي قناة الكويت الرياضية.

ويتواجد المنتخب الكويتي بجوار كوريا الجنوبية وكلًا من الأردن والعراق وفلسطين وعمان.