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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق ان حسام حسن من أفضل مهاجمي العالم ولا يقارن بمحمود الخطيب.
أحمد حمودة: لا توجد مقارنة بين حسام حسن والخطيب.. والعميد من أفضل مهاجمي العالم
أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أصبح هناك إرهاب للحكام في الدوري المصري".
تابع:" طاهر طاهر لاعب الأهلي سيكون الأفضل في مصر إذا شغل مركز المهاجم".
وواصل:" لا يوجد مقارنة بين حسام حسن والخطيب والعميد من أفضل مهاجمي العالم".
وأوضح حمودة إنه من الصعب تتويج فريق بيراميدز ببطولة الدوري المصري.