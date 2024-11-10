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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق ان حسام حسن من أفضل مهاجمي العالم ولا يقارن بمحمود الخطيب.

أحمد حمودة: لا توجد مقارنة بين حسام حسن والخطيب.. والعميد من أفضل مهاجمي العالم

أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أصبح هناك إرهاب للحكام في الدوري المصري".

تابع:" طاهر طاهر لاعب الأهلي سيكون الأفضل في مصر إذا شغل مركز المهاجم".

وواصل:" لا يوجد مقارنة بين حسام حسن والخطيب والعميد من أفضل مهاجمي العالم".

وأوضح حمودة إنه من الصعب تتويج فريق بيراميدز ببطولة الدوري المصري.

