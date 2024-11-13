العالم اليوم - تعويضات بـ42 مليون دولار لـ3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

انتم الان تتابعون خبر تعويضات بـ42 مليون دولار لـ3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:21 صباحاً - قضت هيئة محلفين فدرالية أميركية، الثلاثاء، بتغريم متعاقد مع وزارة الدفاع الأميركية مبلغ 42 مليون دولار كتعويض لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب الشهير بالعراق، والذي ارتبط اسمه بتقارير عديدة عن انتهاكات وأعمال تعذيب.

وأوضحت الهيئة أن شركة CACI Premier Technology، المتعاقدة مع الوزارة، متورطة في تعذيب هؤلاء الرجال خلال عامي 2003 و2004، وفق نص الحكم.

وينص القرار على منح كل من سهيل الشمري، مدير مدرسة متوسطة، وأسعد الزوبعي، مزارع، وصلاح العجيلي، صحافي، مبلغ 14 مليون دولار لكل منهم كتعويض.

وكان الثلاثة قد رفعوا القضية ضد الشركة في عام 2008، مستندين إلى نص قانوني يسمح لغير الأميركيين بتقديم شكاوى أمام المحاكم الأميركية في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خارج الولايات المتحدة.

ويُذكر أن سجن أبو غريب، الواقع غرب بغداد، أصبح رمزا لانتهاكات الاحتلال الأميركي للعراق، حيث وُجهت اتهامات للموظفين المدنيين في الشركة بتشجيع جنود أميركيين على إساءة معاملة المعتقلين كجزء من الاستجواب.

ووجهت اتهامات جنائية إلى 11 حارسا من ذوي الرتب الدنيا، من بينهم الجندية الاحتياطية ليندي إنغلاند، التي ظهرت مبتسمة في صور بجانب سجناء عراة.

وفي المقابل، تدعي شركة CACI أن معظم الانتهاكات المزعومة كانت ممارسات أقرها وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد، وأن قادة عسكريين في السجن عمدوا إلى دمجها في قواعد الاشتباك.