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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن حقيقة اقترب الوسط الدولي التونسي محمد علي بن رمضان من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير المقبل.

خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب محمد علي بن رمضان من الأهلي في يناير

وقال الإعلامي خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "تواصلنا مع مصدر مقرب وموثوق من اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان عشان نسأل الموضوع اتفتح تاني ليه وهل فيه جديد وممكن نشوف فعلا اللاعب في الأهلي في يناير اللي جاي ولا لا".

وأضاف الغندور: "رد المصدر علينا إن الموضوع أنتهى منذ انتقالات الصيف الماضية وإن الموضوع بالنسبة للاعب مغلق تماما ونهائيًا".

وتابع: "محمد علي بن رمضان مركز مع فريقه المجري تحديدًا إنه بيشارك في الدوري الأوروبي وأيضًا متصدر الدوري المجري بعد مرور 12 جولة".

واختتم خالد الغندور تصريحاته قائلًا: "في حالة احتياج الأهلي لخدمات بن رمضان عليه التواصل مع ناديه بشكل مباشر واللاعب لن يتحدث في هذا الملف مرة أخرى بعد ما حدث في فترة الانتقالات الصيفية الماضية".