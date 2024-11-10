نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحكم مباراة قطر والعربي في كأس نجوم قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة العربي أمام قطر القطري وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس QSL نجوم قطر للموسم 2024-2025.

ورفع العربي رصيده في المجموعة الأولى لعشرة نقاط في المجموعة الأولى مع ضمان التأهل سلفا لدور ربع نهائي البطولة.

قطر يودع البطولة بمشاركة عبد القادر

وعلى الجانب الاخر ودع فريق قطر القطري البطولة بمشاركة عبد القادر والذي كان صاحب حالة جدلية بحرمان فريقه من ركلة جزاء.



أحداث المباراة

العربي امتلك أفضلية نسبية وسط محاولات السيطرة والتهديد.

لكن قطر القطري رفض الاستسلام خاصة في ظل عدة لاعبين مميزين على رأسهم الكنغولي بين مالانغو والمصري أحمد عبدالقادر.

ولم ينجح كل الفريقين في هز الشباك خلال مجريات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف ومع احداث الشوط الثاني لم تشهد تغييرًا في النتيجة ليحصد العربي نقطته العاشرة.

