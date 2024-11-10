نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: الولايات المتحدة تجمّد شحنة عسكرية لإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن واشنطن جمّدت شحنة جرّافات عسكرية لإسرائيل، بعد انتقادات لاستخدام تل أبيب هذه الجرافات في عمليات هدم واسعة في مناطق داخل قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "واشنطن جمّدت إحدى شحنات الأسلحة الأمريكية للجيش الإسرائيلي، في مصانع شركة كاتربلر في الولايات المتحدة".

وأضافت "هذه شحنة ضخمة لا تقل عن 134 جرافة من نوع D9، طلبتها إسرائيل ودفعت ثمنها، وهي في انتظار تصريح التصدير من وزارة الخارجية في واشنطن".

وتابعت أن "استخدام هذه الجرافات، بشكل أساسي لهدم المباني في قطاع غزة، أدى إلى انتقادات داخلية كبيرة في الولايات المتحدة، ومظاهرات احتجاجية وضغوط هائلة على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وقالت الصحيفة إن "العشرات من الجرافات، من طراز D9، الموجودة لدى إسرائيل تحتاج للصيانة بعد عام من المناورة البرية في قطاع غزة، بالإضافة إلى فتح الجيش الإسرائيلي ساحة قتال برية جديدة في جنوب لبنان، بعد العملية العسكرية هناك".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يحتاج لهذه الآليات، من أجل التعامل مع آلاف الدونمات من الشجيرات الكثيفة، التي استخدمها حزب الله لإخفاء المخابئ القتالية ومستودعات الذخيرة، على مسافة قريبة من المستوطنات الإسرائيلية جنوبل لبنان، وكذلك لإنشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة وإسرائيل بعرض كيلومتر، بما يشمل تسوية مئات المباني الفلسطينية والمناطق الزراعية بالأرض.