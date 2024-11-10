نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل إصابة حارس الأهلي وموعد عودته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر داخل نادي الأهلي بتفاصيل إصابة حارس المرمى حمزة علاء، والتي تعرض لها خلال الاستعدادات لمواجهة فريق زد ضمن منافسات الدوري المصري.

تفاصيل إصابة حارس الأهلي وموعد عودته

وكشف المصدر أن حمزة أصيب بشد في العضلة الضامة أثناء التدريبات، ما استدعى وضع برنامج تأهيلي خاص يهدف إلى تجهيزه للعودة إلى الملاعب، حيث يُتوقع عودته مع انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة.

غياب حمزة علاء عن قائمة الأهلي في مواجهة زد بسبب الإصابة، لم يتمكن حمزة علاء من الانضمام إلى قائمة الفريق التي شاركت في المباراة ضد فريق زد، ضمن الجولة الثانية من الدوري، حيث تولى مصطفى مخلوف مهمة الحارس الثالث بديلًا عنه.

نتيجة مباراة الأهلي وزد وفي المباراة، نجح فريق الأهلي في تحقيق انتصار صعب بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمعه مع فريق زد مساء الخميس الماضي. سجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 11 من المباراة، ليضمن لفريقه الفوز في الجولة الثانية من البطولة.