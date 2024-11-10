ليفربول يحكم قبضته على صدارة البريميرليغ

ليفربول يحكم قبضته على صدارة البريميرليغانفرد فريق ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه أستون فيلا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة، والتي شهدت خسارة مانشستر سيتي حامل اللقب أمام برايتون.

ففي المباراة الأولى، تغلب ليفربول على أستون فيلا بنتيجة (2 - صفر)، محققا فوزه التاسع في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي ليفربول كل من الأوروغوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين (20 و84).

وانفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب "البريميرليغ"، موسعا الفارق مع ملاحقه المباشر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 5 نقاط بعد أن رفع رصيده إلى (28) نقطة، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة، وتراجع للمركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، مني مانشستر سيتي بخسارته الرابعة تواليا في جميع المسابقات بعد تعثره بالهزيمة أمام برايتون بهدفين مقابل هدف.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إرلينج هالاند في الدقيقة 23، قبل أن يقلب برايتون الطاولة في الشوط الثاني ويسجل هدفين عن طريق البرازيلي بيدرو، ومات أورايلي في الدقيقتين (78 و83).

بهذا الفوز، رفع برايتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة ليبقى في المركز الثاني، ويمنح الفرصة لفريق ليفربول المتصدر بتوسيع فارق النقاط.

ورفع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند رصيده إلى 12 هدفا في صدارة هدافي المسابقة.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز فولهام على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، وولفرهامبتون على ساوثهامتون بذات النتيجة، وبرينتفورد على بورنموث بنتيجة (3 - 2)، وتعادل وست هام يونايتد مع إيفرتون سلبيا.