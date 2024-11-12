رسمياً.. رحيل مدرب مانشستر يونايتد
أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم رحيل مدربه المؤقت رود فان نيستلروي عن الفريق.
ووصل في وقت سابق اليوم البرتغالي روبن أموريم حيث سيبدأ قيادة الفريق الإنجليزي.
وقاد نيستلروي مانشستر كمدرب مؤقت عقب رحيل مواطنه الهولندي إيريك تين هاج عن تدريب الفريق لسوء النتائج واستطاع خلال 4 مباريات الفوز في 3 والتعادل في مباراة.
وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يؤكد نادي مانشستر يونايتد أن رود فان نيستلروي قد غادر الفريق.. عاد رود إلى الفريق في الصيف وتولى مسؤولية الفريق في المباريات الأربعة الماضية كمدرب مؤقت".
وتابع البيان: "رود هو أسطورة مانشستر يونايتد وسيظل دائمًا كذلك".
كما كشف البيان عن مغادرة كل من: رينيه هاك وجيلي تين روويلار وبيتر موريل، مضيفا أن إعلان التشكيل الكامل للجهاز الفني لأموريم سيكون في الوقت المناسب.
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