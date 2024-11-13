برشلونة يعلن غياب نجمه 4 أسابيع
أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب نجمه أنسو فاتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.
وذكر النادي في بيان اليوم أن فاتي تعرض لإصابة عضلية في أوتار الركبة اليمنى خلال التدريبات، ليغيب لمدة أربعة أسابيع.
ومن المقرر أن يغيب فاتي /22 عاما/ عن مواجهة بريست الفرنسي في دوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر الحالي، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو ولاس بالماس ومايوركا وريال بيتيس.
وانضم فاتي لقائمة غيابات النادي الإسباني في الأيام الأخيرة، بعدما تعرض لامين يامال لإصابة في الكاحل وسيغيب أيضا لنحو ثلاثة أسابيع، وكذلك المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي الذي يعاني من مشكلة في الظهر سيغيب على أثرها لمد عشرة أيام، كما يغيب كل من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، وزميله الأوروغوياني رونالد أراوخو.
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