الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيعهبط الذهب إلى أدنى مستوى في 8 أسابيع اليوم الخميس بعد تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، متأثرا بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2559.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة.. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2564.00 دولارا.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عام، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى. كما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ يوليو.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت كما كان متوقعا في أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.05 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لها منذ 19 سبتمبر.

ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 933.10 دولار. وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 925.75 دولار.