أوكرانيا تسقط 21 مسيرة روسية

أوكرانيا تسقط 21 مسيرة روسيةأفاد الجيش الأوكراني اليوم أنه أسقط 21 مسيرة من بين 59 طائرة أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان لها أنها فقدت أثر 38 مسيرة تم إطلاقها من قِبل القوات الروسية.

وفي سياق منفصل أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 716 ألف جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1690 جنديًّا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضًا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و319 دبابة و18 ألفًا و947 مركبة مدرعة و20 ألفًا و472 من النظم المدفعية و1252 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و997 من أنظمة الدفاع الجوي و2640 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و629 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و29 ألفًا و90 من المركبات وخزانات الوقود و18 ألفًا و852 طائرة بدون طيار".

ومنذ بدء الصراع الروسي الأوكراني ينشر الطرفان بيانات يتعذر التحقق منها من مصدر مستقل.