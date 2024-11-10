نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تفاصيل إصابة حارس الأهلي وموعد عودته وموديست يوضح سبب رفضه عرض شالكة ومفاجأة حول عودة راموس إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 10- 11- 2024 في السطور التالية:

مفاجأة حول عودة راموس إلى ريال مدريد

ألقت وسائل إعلام إسبانية الضوء على إصابة إيدير ميليتاو في الرباط الصليبي الأمامي التي أثرت على غيابه حتى نهاية الموسم ريال مدريد وجعلت خط دفاع الملكي في ورطة خطيرة.

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أنه في الوقت الحالي لا يملك كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سوى أنطونيو روديجير كخيار كبير في هذا المنصب مع إصابة ديفيد ألابا وأوريلين تشواميني وداني كارفاخال.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك جدل في الوقت الحالي عما إذا كان ريال مدريد سيلجا إلى السوق على الفور للتعاقد مع لاعب بصورة مجانية أو ينتظر حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه تم طرح اسم الأسطورة سيرجيو راموس للعودة إلى ريال مدريد لكن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي استبعد خيار إعادة راموس البالغ من العمر 38 عامًا إلى قلعة سانتياجو برنابيو.

تفاصيل إصابة حارس الأهلي وموعد عودته

أفاد مصدر داخل نادي الأهلي بتفاصيل إصابة حارس المرمى حمزة علاء، والتي تعرض لها خلال الاستعدادات لمواجهة فريق زد ضمن منافسات الدوري المصري.

وكشف المصدر أن حمزة أصيب بشد في العضلة الضامة أثناء التدريبات، ما استدعى وضع برنامج تأهيلي خاص يهدف إلى تجهيزه للعودة إلى الملاعب، حيث يُتوقع عودته مع انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة.

غياب حمزة علاء عن قائمة الأهلي في مواجهة زد بسبب الإصابة، لم يتمكن حمزة علاء من الانضمام إلى قائمة الفريق التي شاركت في المباراة ضد فريق زد، ضمن الجولة الثانية من الدوري، حيث تولى مصطفى مخلوف مهمة الحارس الثالث بديلًا عنه.

موديست يوضح سبب رفضه عرض شالكة

كشف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي السابق، سبب رفضه للعرض الذي تلقاه من شالكة الألماني في الفترة الحالية.

وتواصل نادي شالكة، مع أنتوني موديست مؤخرًا من أجل التعاقد معه في فترة انتقالات يناير من أجل تعزيز خط هجوم الفريق.

قال موديست في تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس ألمانيا”: “لقد رفضت عرض نادي شالكه أمس، لقد أتيحت لي الفرصة لمقابلة مسؤولي النادي وأجريت محادثات رائعة مع المدرب بن مانجا”.

وتابع قائلًا: “لقد فكرت في الأمر طويلًا، لكن شعوري الغريزي هو الذي قرر ذلك، باعتباري لاعبًا في كولونيا ودورتموند سابقًًا فإن الانتقال إلى شالكه لا يبدو صحيحًا".