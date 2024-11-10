ختام منافسات المحطة الثالثة من سباقات الهجن الأهلية بولاية أدم

أدم ـ العُمانية: اختتمت أمس على ميدان البشائر لسباقات الهجن بولاية أدم في محافظة الداخلية منافسات المحطة الثالثة من سباقات الهجن الأهلية الذي نظمه الاتحاد العُماني لسباقات الهجن واستمرت ثلاثة أيام بمشاركة «1500» من النوق والجعدان من مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وشهدت منافسات أمس إقامة 12 شوطًا منها «6» أشواط لفئة الجذاع لمسافة 5 كيلومترات، و«3» أشواط لفئة الثنايا لمسافة 6 كيلومترات، و«3» أشواط للحول والزمول لمسافة 6 كيلومترات وجاءت النتائج على النحو الآتي: في أشواط الجذاع، فازت بالمركز الأول في الشوط الأول الظبي لمالكها إبراهيم بن مسلم الجنيبي، ونالت المركز الأول في الشوط الثاني أسرار لمالكها سعيد بن ناصر الزرعي وأحرز المركز الأول في الشوط الثالث نجد لمالكه حمد بن سعيد الحبسي، أما الشوط الرابع فجاءت في المركز الأول خلابه لمالكها حمود بن طويرش الوهيبي، وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول سمحة لمالكها أيمن بن صبيح الوهيبي، وحصل على المركز الأول في الشوط السادس زام لمالكه محمد بن رصاص العامري. أما في أشواط الثنايا، فجاءت في المركز الأول مزون لمالكها عبدالله بن طويرش الوهيبي، وفي الشوط الثاني نالت المركز الأول أصفهان لمالكها رصاص بن سالم العامري، وفي الشوط الثالث، جاء في المركز الأول الزعيم لمالكه حاتم بن سالم الجنيبيي، وفي شوط الحول الأول جاءت في المركز الأول لواهيب للهجانة السُّلطانية ومضمرها غيث بن علي الجنيبي، وفي شوط الحول الثاني نالت المركز الأول هواجيس لمالكها الحمدي بن سالم الدرعي فيما ظفر بالمركز الأول في شوط الزمول مدلل لمالكه داؤد بن سليمان التبعي. جديرٌ بالذكر أن المحطة الرابعة من سباقات الهجن الأهلية ستقام على مضمار الفليج بولاية بركاء في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وستقوم الهجانة السُّلطانية بشراء النوق بنظام التسعيرة التي تحقق أفضل توقيت في الأشواط المخصصة للتسعيرة لفئات الحجايج واللقايا والجذاع.