موعد مباراة قطر ضد أوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي المنتخب القطري بمنتخب أوزبكستان ضمن لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة قطر ضد أوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب القطري بالمجموعة الأولى بمرحلة التصفيات، بجانب منتخب الإمارات، إيران، أوزبكستان، كوريا الشمالية وقيرجيزستان.

وتُلعب المواجهة علي أرضية ملعب "جاسم بن حمد"، وذلك مساء يوم الخميس القادم، الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والربع بتوقيت القاهرة.

وتُذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية وقناة “الكأس HD1” الرياضية القطرية.

ويحتل المنتخب القطري المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وذلك بالتساوي مع منتخب الإمارات، بينما يتقاسم منتخب أوزبكستان صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى مع منتخب إيران برصيد 10 نقاط لكل منهما.