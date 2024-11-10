نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العلاقة ليست جيدة".. كريم رمزي يكشف تفاصيل غياب إمام عاشور عن قائمة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن تفاصيل استبعاد اللاعب إمام عاشور نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

كريم رمزي يكشف عن علاقة حسام حسن بإمام عاشور

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" العلاقة في الوقت الحالي بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإمام عاشور ليست جيدة".

وأضاف:" إمام عاشور غاضب من فكرة عدم المشاركة بشكل أساسي مع منتخب مصر، وهذا ليس من حقه، لأنها وجهة نظر فنية، وفي يد حسام حسن مدرب الفراعنة".

وأشار كريم رمزي:" إمام عاشور لا غنى عنه، سواء مع منتخب مصر أو النادي الأهلي، لأنه يمتلك قدرات فنية وبدنية كبيرة".

وأتم:" منتخب مصر سيحتاج إلى إمام عاشور في المباريات الكبيرة مثل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا؛ وأتصور أنه لن يغيب كثيرا عن منتخب مصر، وسيعود مرة أخرى إلى قائمة الفراعنة ".

