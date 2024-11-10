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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، أنه لا بد من تصحيح أخطاء التحكيم في الدوري المصري إلى جانب تطوير المنظومة بشكل كامل.

رئيس الزمالك السابق: أعشق ليفربول بسبب محمد صلاح..ومرموش يسير على خُطاه

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: " أعشق نادي ليفربول من أجل محمد صلاح فهو لاعب محترف وعقليته احترافية بشكل مُبهر ويستحق ما وصل إليه ".

وأضاف: "عمر مرموش يسير على خُطى محمد صلاح ويسجل أهداف جميلة للغاية وأتوقع له مستقبل مُبهر".