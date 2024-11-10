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رئيس الزمالك السابق: أعشق ليفربول بسبب محمد صلاح..ومرموش يسير على خُطاه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، أنه لا بد من تصحيح أخطاء التحكيم في الدوري المصري إلى جانب تطوير المنظومة بشكل كامل.

رئيس الزمالك السابق: أعشق ليفربول بسبب محمد صلاح..ومرموش يسير على خُطاه

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: " أعشق نادي ليفربول من أجل محمد صلاح فهو لاعب محترف وعقليته احترافية بشكل مُبهر ويستحق ما وصل إليه ".

وأضاف: "عمر مرموش يسير على خُطى محمد صلاح ويسجل أهداف جميلة للغاية وأتوقع له مستقبل مُبهر".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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