عاجل.. الزمالك يقصي الشرطة الكيني ويبلغ دور المجموعات في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التأهل إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تحقيق الفوز على نظيره فريق الشرطة الكيني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة.

الزمالك يصل دور المجموعات في الكونفدرالية

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 56 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد مجهود رائع من عمر جابر.

فيما نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، بعد خطأ فادح من دفاعات الشرطة في التمرير، استغله ماهر واسكن الكرة الشباك.

وتمكن اللاعب جيسي ويري، من إحراز هدف تقليص الفارق لصالح بطل كينيا، في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق ضربة رأسية قوية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

وتمكن الفارس الأبيض حامل اللقب للموسم الماضي، من حجز معقدًا في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد إقصاء الشرطة الكيني من البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.