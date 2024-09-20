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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، بانتصار فريقه أتلتيكو مدريد، على لايبزيج، بنتيجة 2-1، اليوم الخميس، في دوري أبطال أوروبا.

جريزمان: أتلتيكو مدريد على الطريق الصحيح

واختير جريزمان كأفضل لاعب في المباراة التي أقيمت على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

وقال اللاعب الفرنسي "أتلتيكو مدريد على الطريق الصحيح، لكنها مجرد بداية فقط".

وأوضح جريزمان في تصريحات تلفزيونية "حاولنا حتى الدقيقة الأخيرة. نعلم أننا نمتلك لاعبين من أصحاب الجودة للتسجيل، وعلينا المواصلة بنفس المستوى".

وتابع "كنا ندرك أن أي فقدان للكرة في وسط الملعب، قد يكلفنا هدفا، وهذا ما حدث في بداية المباراة. ولكن في النهاية نجحنا بالهدوء في الدخول سريعا للمباراة، وحقننا النتيجة التي كنا نسعى لها".

وتألق جريزمان كعادته مع الروخي بلانكوس، حيث سجل أولا هدف التعادل في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة على الطائر من داخل المنطقة.

ثم صنع هدف الانتصار القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، على رأس المدافع خوسيه ماريا خيمينيز.

