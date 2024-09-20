بهذه الطريقة... مروة ناجي تعايد على زوجها بمناسبة عيد ميلاده



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة مروة ناجي على تهنئة زوجها بمناسبة عيد ميلاده، حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور تجمعها بزوجها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصور تعليقا قالت فيها:" لقد وهبني الله إياك ولا أستطيع أن اشكره ابدا على اعطائي أفضل هدية في العالم شكرا لك لكونك الرجل المثالي".

وأضافت:" عيد ميلاد سعيد يا صديقي العزيز حبيبيي زوجي شكرا جزيلا فندقنا المفضل على حسن ضيافتكم الدافئة لطفكم وكرمكم لن ينسى ابدا".



تعليقات الجمهور على منشور مروة ناجي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وهو بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يخليكوا لبعض وتفرحوا بأولادكم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مروة ناجي



والجدير بالذكر آخر أعمال مروة ناجي،أغنية معلش، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات محمد صالح لباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا.