نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ترشحه للأوسكار: مخرج "رحلة 404" العمل على الفيلم استغرق 14 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبّر المخرج هاني خليفة عن فرحته الكبيرة باختيار فيلمه "رحلة 404" للنجمة منى زكي لتمثيل مصر في سباق جوائز الأوسكار.

وقدّم خلال تصريحات صحفية تهانيه الحارة لكل أفراد فريق العمل على وصولهم لهذه المرحلة المهمة، مشيدًا بجهود الجميع ممن أسهموا في إنتاج الفيلم وتنفيذه بهذا المستوى المتميز.

وأوضح خليفة، أن العمل على الفيلم استغرق 14 عامًا من الجهد المستمر من قِبَل جميع المشاركين، سواء من الفنانين، ضيوف الشرف، أو فريق الموسيقى التصويرية، الصوت، التصوير، والإنتاج.

ولفت الانتباه إلى أنه منذ أن قرأ السيناريو لأول مرة، آمن تمامًا بفكرته وتفرده، مجددًا سعادته بالانجاز الذي تحقق.

وأشار إلى أن الصعوبات التي واجهته هو البحث عن إنتاج يقتنع بفكرة الفيلم ويؤمن به وقد كان محمدحفظي متحمس ومؤمن بهذا المشروع.