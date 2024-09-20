نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف دسوقي تريند جوجل.. لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان شريف دسوقي ترند محرك البحث جوجل وذلك بعد أن كشف تطورات حالته الصحية حاليا مشيرا أنه أصبح يستطيع التحرك بشكل طبيعي وأسهل بالطرف الصناعي بعد مرور أربع سنوات على أزمته.

وكشف شريف دسوقى خلال حلقاته في برنامج عيش صباحك، المذاع عبر نجوم إف أم، عن امنيته فى تقديم شخصية عم جيد، وهو صياد من الإسكندرية يبلغ من العمر 100 عام، وذلك فى عمل جديد عن حياة الصيادين.

وأضاف شريف دسوقى: لا يوجد صياد تحدث عن المتاعب الذي يشهدها فى البحر، كما أن حكايته تصلح لتقديم 10 أعمال فنية، كنت أتمنى أشارك فى مسلسل عمر أفندى وأكون من ضمن أبطاله، ولم تأتى لي الفرصة، فيما أبدى إعجابه بفكرة المسلسل، وبشخصية مصطفى أبو سريع ضمن الأحداث.