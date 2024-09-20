كتب ضد الإلحاد.. رحلتي من الشك إلى الإيمان للدكتور مصطفى محمود

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - الإلحاد لفظ انتشر وصار معناه معروفا على الرغم من كثيرن لا يعرفون متى بدأت في التاريخ ولا متى تحولت إلى ظاهرة، ولم يكن الكثيرون من العرب يعرفونها قبل القرن العشرين حين اندفعت الفلسفة والفكر الغربى إلى الذائقة العربية، وفى خضم عصف ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان كثير من الشباب يفكرون في معنى الحياة ومنهم الكاتب الكبير الراحل مصطفى محمود.

وكان أن اندفع مصطفى محمود في ذلك التيار غير انه تراجع عنه وألف كتابا شهير ضد الإلحاد يحكى فيه عن الرحلة والمسيرة والكتاب هو رحلتى من الشك إلى الإيمان.